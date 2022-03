Vrijetijdscentrum De Maalzaak opent de deuren voor sport, cultuur, verenigingen en kinderopvang. “Mits goed bestuur is een kleine gemeente tot veel in staat”

Het vrijetijdscentrum is een project dat al vele jaren meegaat. Het prijskaartje werd ook almaar duurder en loopt nu op tot z’n 6 miljoen euro. Het eindresultaat is ook groter geworden dan aanvankelijk voorzien. “Er zijn veel discussies geweest tussen het schepencollege en de architecten van F2J maar dat was een positieve zaak. Als je iets doet, moet je het goed doen. We hebben eigenlijk acht gebouwen die tot nu over heel Maarkedal verspreid waren, in 1 gebouw ondergebracht. De Maalzaak is het duurzame resultaat van efficiënt teamwork”, zei schepen van Financiën en Sport Filip Meirhaeghe (Open VLD).

Erbarmelijk

Zijn collega voor Jeugd Frederik Van Nieuwenhuyze (N-VA) werd door Donaat Deriemaeker geconfronteerd met een krantenartikel van 25 jaar geleden waarin hij als KLJ-leider de erbarmelijke behuizing aanklaagt waarin de jeugdbeweging toen moest werken. De schepen, via streaming aanwezig vanwege besmet met covid, toonde zich gelukkig met de grote stap vooruit die intussen is gezet en het onderdak dat zijn KLJ intussen heeft gevonden. “Met De Maalzaak toont dit gemeentebestuur aan dat een kleine gemeente mits goed bestuur in staat is tot veel”, wuifde burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA) met lof naar de hele ploeg. Die lof ging ook naar de architecten van F2J omdat die een zeer ruim en lichtrijk gebouw hebben ontworpen dat helemaal opgaat in het landschap.

Volledig scherm Jos en Jos uit Limburg wezen de weg naar vrijetijdscentrum De Maalzaak. © GEDR

Complementair

Schepen van Cultuur Isabel Van Quickelberghe zag De Maalzaak vooral als zeer complementair met cultureel centrum Marca. “De Maalzaak is het sluitstuk van de vernieuwde culturele infrastructuur van Maarkedal. Het zal een ontmoetingsplaats worden voor jong en oud. Niet alleen de muziekacademie en de naschoolse kinderopvang O.MA zullen hier hun thuis vinden, maar er is ook plaats voor onze fanfare De Bijenkorf en andere activiteiten in de vorm van dans, woord of beeldende kunst. De verschillende zalen kunnen niet alleen door verenigingen, maar ook particulieren kunnen er een zaal afhuren.”

Waarna de deuren wijd open gingen voor het grote publiek dat behalve een gloednieuw gebouw ook animatie kreeg aangeboden. Vanuit Limburg waren daarvoor zelfs de professionele gastheren Jos en Jos naar de Vlaamse Ardennen gekomen.