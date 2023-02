Voortaan begint een gemeenteraadszitting in Maarkedal met een OCMW-raad: meer aandacht voor lokaal sociaal beleid

RONSE Jongdemen­te Stefaan (62) staat in VRT-programma ‘Restaurant Misver­stand’ achter het fornuis: “We deelden ons verdriet, maar vooral onze grapjes”

In oktober 2021 kreeg Stefaan Taelman (62) de diagnose jongdementie. Toen het tv-programma ‘Restaurant Misverstand’ polste of hij wou meedraaien in het tweede seizoen, reageerde hij eerst afwijzend. De gelegenheid om te tonen hoe het is om te leven met alzheimer, overtuigde hem. “En ik mocht koken met een topchef, dat speelde ook mee”, lacht hij.

6 februari