Volgens Gault&Millau 2023 heeft restaurant Paul de Pierre de beste wijnkaart van het land: “Proeven, heel veel proeven, dat is de sleutel van het succes”

Alles over Gault&Millau 2023 vindt u in dit dossier.

In de twintigste editie van Gault&Millau krijgt restaurant Paul de Pierre 13,5 punten, dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar met een half punt. Meer in het oog springt de titel van beste wijnkaart van het land. Zaakvoerder en sommelier Paul-Henri is op vlak van prijzen winnen al het één en het ander gewoon. Hij werd in 2017 Maître d’Hotel van België, won in 2021 met zijn chef Fabian Bail de Spaanse Copa Jerez en werd dit jaar ook al uitgeroepen tot Sommelier of the Year.

Paul-Henri: “Deze prijs is in de eerste plaats een erkenning van het werk dat we de voorbije jaren al hebben geleverd. Onze wijnkaart is niet opgesteld in functie van Gault&Millau. We zijn daar dag in dag uit mee bezig met de bedoeling de fijnste smaken te kunnen serveren en steeds nieuwe ontdekkingen te doen. Daarnaast zullen mensen die ons nog niet makkelijker kenden de weg naar Maarkedal vinden.”

Quote De duurste fles in ons restaurant kost 28.000 euro. Als ik die laat vallen, heb ik een probleem.

Deuren openen

De horeca zit Paul-Henri Cuvelier in het bloed. Van zijn ouders Pierre en Marleen Vandenhoeke nam hij in 2011, na een opleiding in Ter Duinen, restaurant en feestzaal Eethuisje-Stonebridge Banket over. Dat herdoopte hij tot Paul de Pierre. Sindsdien schrijft de geboren Ronsenaar in Maarkedal een succesverhaal. “Ik heb veel cursussen gevolgd en veel contacten gelegd. En ik heb heel veel geproefd. Dat is allemaal van cruciaal belang als je wil groeien, ook als sommelier. Chefs hebben de neiging om nieuwe creaties te tonen en te presenteren aan de klant. Sommeliers willen hun nieuwe ontdekkingen vooral delen met de collega’s. Ik zit met enkelen van hen in een groepje dat regelmatig samenkomt. Dan wordt er veel geproefd en van gedachten gewisseld. Zo krijg je een netwerk waarbinnen veel informatie circuleert en leer je heel veel bij. De prijs van de beste wijnkaart betekent vooral dat je een groot assortiment hebt dat de hele wereld bestrijkt. Wij zetten in op de traditionele wijngebieden zoals Bordeaux, Bourgogne en Côtes du Rhone in Frankrijk, Toscane en Piemonte in Italië en verder Spaanse en Portugese wijnen. Maar we hebben ook flessen uit Griekenland, Libanon of Californië. De duurste fles in ons restaurant kost 28.000 euro. Als ik die laat vallen, heb ik een probleem. Maar op de kaart staan er ook van 50 euro. Wat we vooral proberen te doen is via ons netwerk wijnen inkopen aan de schappelijkste prijzen en die in ons restaurant serveren tegen de prijs die men in de winkel vraagt. Vanuit het buitenland krijg ik regelmatig de vraag om een fles wijn te kopen. Daar ga ik niet op in. Ze mogen wel komen eten en dan serveer ik die zeer graag bij de maaltijd. Omdat de vraag naar het kopen van wijn een realiteit is, heb ik echter een nieuw initiatief genomen en zijn we gestart met een webshop. ”

Webshop

Op die gloednieuwe webshop die dezer dagen online gaat, wordt wijn te koop aangeboden.

Paul-Henri: “We werken daarbij met korte filmpjes waarin ik informatie geef over de eigenschappen van elke aangeboden wijn en bij welke gerechten of omstandigheden die het beste tot zijn recht komt. Dat moet de klant op weg helpen in zijn keuze. De wijnen kunnen ze ook proeven als ze in ons restaurant komen eten. Dat is ook vaak de beste manier om een keuze te maken. Want het geheim zit hem nu eenmaal in veel proeven, heel veel proeven.”

