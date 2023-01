Voetbalschool Footbutler geeft opnieuw trainingen en gaat straks weer op (buitenlandse) stage

In het nieuwe vrijetijdscentrum De Maalzaak heeft Footbutler een nieuwe vaste indoorstek gevonden. Voor de buitenactiviteiten lonkt het duo naar de toekomstige voetbalinfrastructuur op de Kortekeer. Vanaf 2024 staan er weer buitenlandse stages op het programma zoals dat destijds het geval was in stadions in Frankrijk, Spanje en Italië. “We hebben tussen september en december van 2022 testsessies techniektraining gehad en de waren zeer succesvol. Die lijn willen we nu doortrekken met een nieuwe sessie techniektraining voor U8 tot U12 vanaf 12 februari. We schakelen daarbij de zogenaamde donorsporten in die motorisch nauw aanleunen bij het voetbal en de jongeren beter leren bewegen. Fun, succesbeleving en individuele ontwikkeling blijven zoals voorgeen de pijlers van onze opleiding”, zeggen Pierre en Bart. Allebei hebben ze hun strepen al verdiend als voetbaltrainer bij de jeugd. Geen toeval dus dat het bijvoegsel Zovak bij de naam Footbutler niet alleen staat voor Zuid-Oost-Vlaamse Voetbalakademie maar ook voor ‘zo vakkundig als voetbalopleiding kan zijn’. In kindertaal heet dat: kaulo slay of: super de max.