Temperatuur gaat omhoog in Maarkedal

Bedrijven­cen­trum Vlaamse Ardennen zit in een nieuw jasje: “Met deze look & feel zijn we klaar voor de toekomst”

In de Industriezone Meersbloem in Melden heeft het Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen zich een nieuwe look aangemeten. Het centrum knipoogt naar Oudenaarde als wielerstad en heeft dankzij Aarova voortaan ook een eigen bistro. “De noden van startende ondernemers zijn veranderd en daar spelen wij met deze herinrichting op in”, zegt directeur Christiaan Beernaert.