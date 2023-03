’t Kadeetje is nu ook een inzamelpunt voor ongebruikte luiers die gratis worden bezorgd aan kansarme gezinnen

Eind vorig jaar richtte het OCMW van Maarkedal ’t Kadeetje op, een inzamelpunt voor tweedehandsspullen in de vorm van kledij en speelgoed voor gezinnen die het financieel wat moeilijker hebben.

Op de jongste zitting van het OCMW opperde raadslid William Lust (Open Vld) het idee om ’t Kadeetje eveneens te laten functioneren als inzamelpunt voor ongebruikte luiers. Het luierverbruik van een baby is natuurlijk geen exacte wetenschap en hangt van baby tot baby af. Vooraleer een kindje zindelijk is hebben jonge gezinnen al heel wat luiers verbruikt. “Iedereen weet dat de aankoop van luiers een dure aangelegenheid is. Met de energiecrisis en de voedselcrisis in opmars, is het voor het OCMW een extra uitdaging om de armoede binnen gezinnen met jonge kinderen te bewaken”, aldus het raadslid.