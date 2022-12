Strobrand in loods van hoeve in de Mussestraat

Oudenaarde Gabrielle (12) en Arthur (6) inspireren winkelier­ster tot mooi kerstca­deau: de hele klas én kansarme kinderen van Oudenaarde gratis op de schaats­baan

Honderd kinderen mogen de komende dagen gratis rondjes draaien op de schaatspiste in Oudenaarde. Dat kerstcadeau was een idee dat Gabrielle in een wensbol had gestopt in de kerstboom van winkelierster Vera De Keyzer. “Ik vond het een formidabel voorstel en dus laten we die wens ook uitkomen”, zegt Vera.

23 december