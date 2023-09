Van WK-finale atletiek terug naar de fabriek. De opvallende carrière van Timothy Herman (32): “Zelfs op topniveau blijft speerwer­pen een hobby”

Vorige maand stond hij in het Hongaarse Boedapest nog als eerste Belg ooit in een WK-finale speerwerpen. Nu is Timothy Herman (32) al weer aan het werk bij metaalbedrijf Pedeo in Oudenaarde. Want de beste speerwerper van het land combineert de topsport ook nog met een alledaagse job als onderhoudstechnicus. “Van speerwerpen word je echt niet rijk”, zegt hij. Het verhaal van een topatleet, die wordt gesponsord door een Italiaans restaurant en vijf weken onbetaald verlof nam om zich voor te bereiden.