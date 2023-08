Sarie en Francky zoeken collega’s in de kinderop­vang: “Formidabel gevoel om iets te betekenen voor de kinderen”

Het Oudenaardse stadsbestuur is op zoek naar vrijwilligers en jobstudenten om tijdens het komende schooljaar te helpen bij de voor- en naschoolse opvang in scholen. Ze krijgen er een belastingvrije onkostenvergoeding voor. “Maar nog veel belangrijker zijn de voldoening en dankbaarheid die je hier uithaalt”, vinden Francky Deknudt en Sarie Van den Bossche, die zelf in de opvang een nieuwe vrijetijdsbesteding en uitdaging vonden. Ze vertellen wat hen drijft en wat van hen wordt verwacht.