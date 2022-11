Sinterklaas komt naar Het Marca en daar hoort ook een echte Sinterklaasshow bij

Vanaf 9u30 worden de kinderen voorbereid op het grote moment waarop de Goedheilige Man uit Spanje zijn opwachting zal maken in Maarkedal. Er zullen onder de leiding van de Muziekpiet liedjes worden gerepeteerd ter verwelkoming zodat de grijsaard zich helemaal thuis voelt. Eens aangekomen, zal de Sint ook een praatje slaan met zijn jonge vrienden. Daarna wordt het tijd om naar Het Marca te gaan waar om 11u30 de grote Sinterklaasshow plaatsvindt. Die is gratis.

Inschrijven daarvoor is echter noodzakelijk want het aantal plaatsen is beperkt. Dat kan via: https://www.maarkedal.be/nl/form/sinterklaas-sinterklaasshow-marc