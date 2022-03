Restaurant Paul de Pierre was het decor voor de strijd om de titel van Maître d’Hotel of Belgium: dagje stressen voor de zeven kandidaten waaronder Ronsenaar Simon De Tavernier

De wedstrijd omvatte, naast een theoretisch examen en een wijndegustatieproef, ook zeven praktische opdrachten voor evenveel jury’s die waren samengesteld uit experten in het vak. Paul-Henri Cuvelier, zelf winnaar in 2018 en net uitgeroepen tot Sommelier van het Jaar 2022, stelde zijn restaurant Paul de Pierre met plezier ter beschikking voor zoveel gastronomisch talent en ervaring. “De proeven die de kandidaten, zelf stuk voor stuk actief in de beste restaurants van ons land, te verwerken krijgen zijn niet van de minste. Er zijn zeven ateliers met telkens een andere jury. De situatie is die zoals ze zich op restaurant voordoet. De moeilijkste opdracht vind ik zelf die waarbij de juryleden in het Engels vragen kunnen stellen over de menu- en wijnkaart alvorens hun bestelling door te geven. Die kaart is vreselijk ingewikkeld en de vragen gaan alle kanten op. De kennis die een maître d’hotel moet hebben is dan ook zeer groot, zijn koelbloedigheid evenzeer.”