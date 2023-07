Regenbuien, maar soms ook zon in Maarkedal vandaag

Stad Oudenaarde zoekt Duurzame Helden: “Dit jaar is kwaliteits­on­der­wijs het thema”

Inwoners uit Oudenaarde kunnen tot en met 1 augustus elkaar opnieuw nomineren voor de titel van Duurzame Held. “Voor het derde jaar op rij lanceren we onze zoektocht naar Duurzame Helden”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester. Dit jaar staat de actie in het teken van duurzaamheid in het onderwijs.