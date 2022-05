Raadslid William Lust (Open VLD) is ervan overtuigd: “Een gele brooddoos kan uw leven redden”.

Het in oorsprong Canadese initiatief kent in België een snelle opmars. Het principe is eenvoudig, aldus het raadslid. “Op de binnenzijde van de voordeur wordt een meegeleverde zelfklever aangebracht zodat hulpverleners weten dat de gele doos in de koelkastdeur aanwezig is. Daarin wordt een notitieboekje bewaard waarop alle noodzakelijke informatie is ingevuld voor een kordate en correcte hulpverlening. Deze informatie omvat de persoonsidentificatie, de medische steekkaart, een lijst met noodcontacten en achtergrondinformatie in geval van personen die wegloopgedrag vertonen. De Gele Doos is voor urgentieteams een instrument om snel de medische steekkaart van de zorgbehoeftige te consulteren. Het heeft de bewoner een groter veiligheidsgevoel en het nodige vertrouwen om langer thuis te wonen.”

Raadslid William Lust ziet het aanbod op vrijwillige basis voor de doelgroep 65-plussers aangevuld met jongere hulpbehoevenden.

Het schepencollege beloofde de haalbaarheid te onderzoeken.