Paul-Henri Cuvelier van restaurant Paul de Pierre uit Maarkedal is met drie collega’s verkozen tot Sommelier of the Year 2022: “Hoogste graad van vakkennis, ten dienste van de klanten”

De andere laureaten zijn Dries Corneillie (28) van De Jonkman in Brugge, Yentl Quintelier (23) van La Table de Maxime in Paliseul (provincie Luxemburg) en Yannick Michel (38) van restaurant Le Damison in het Waals-Brabantse Piétrain. Paul-Henri zelf is erg verheugd met zijn nieuwe titel. Vorig jaar in november triomfeerden hij en zijn chef Fabian Bail van Paul de Pierre al in de Spaanse culinaire wedstrijd Copa Jerez in Spanje. Eerder dit jaar werd hij provinciaal Sommelier of the Year. “We beginnen stilaan faam te verwerven”, lacht hij. “Op 14 maart zijn we gastheer van de wedstrijd ‘First Maître d’hotel of Belgium’ met onder meer Ronsenaar Simon De Tavernier als deelnemer.”

“De hoogste graad”

“Nooit eerder ging de horecawereld door zo’n diepe crisis als de voorbije twee jaar. Nooit eerder verlieten zoveel vakbekwame mensen het beroep dat zo gelinkt is aan gastvrijheid. Daarom nam het bestuur en de jury van ‘Sommelier of the Year’ de beslissing om het knelpuntberoep een stevig hart onder de riem te steken”, zei juryvoorzitter Baudouin Meyhui. “Vier jonge sommeliers hebben tijdens de finale op uitmuntende wijze hun klantvriendelijkheid en vakmanschap geëtaleerd. Elk op hun manier, telkens anders, maar steeds met de hoogste graad van vakkennis, ten dienste van de gasten. De jury heeft dan ook unaniem beslist om vier topsommeliers de titel ‘Sommelier of the Year 2022’ toe te kennen.”

Eén keer winnen

De verkiezing van ‘Sommelier of the Year’ werd voor het eerst georganiseerd in 2010. Om in aanmerking te komen, moeten de kandidaten voldoen aan enkele belangrijke criteria. Zo moeten in een Belgisch restaurant werken, de nodige vaktechnische bagage en beroepservaring hebben, over voldoende communicatieve en technische vaardigheden beschikken, vertrouwd zijn met de technische aspecten van een wijnkaart. Een goede sommelier staat ook garant voor een representatief wijnkaartbeheer en de prijs-kwaliteitsverhouding. Men kan de titel maar eenmaal in de wacht slepen. De organisatie van de verkiezing is in handen van Home & Table by Meyhui in samenwerking met Foodprint en het Sommeliercomité van Club Prosper Montagné. Carol Leroy van het befaamde champagnehuis Duval-Leroy werd verkozen tot ‘Wine Lady of the Year 2022’.