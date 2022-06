Pasar Ronse en Maarkedal fietsen op 2 juli naar Kluisbergen

RONSE AZ Glorieux zoekt vrijwilli­gers die voor de patiënten én het personeel het verschil willen maken: voor mensen met het hart op de juiste plaats

In het AZ Glorieux zetten vrijwilligers een standje op met informatie over wat ze doen in het ziekenhuis zelf en in de bredere werking van vzw Werken Glorieux. Want nieuwe krachten zijn steeds welkom.

16 juni