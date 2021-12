Parket trekt rijbewijs van 29-jarige bestuurder in na dodelijk ongeval in Nukerke

Gent Het jaar dat de Gentenaars inspraak eisten én kregen in de plannen voor hùn Graven­steen. “Of moeten we het kasteel weer bezetten, misschien?”

Hoe combineer je toegankelijkheid met historisch erfgoed? Dat is de vraag waar Gent al een jaar lang mee worstelt. De Gentenaars steigerden toen bekend raakte dat de stad een gat in de omwalling wilde maken en een liftkoker tegen de donjon wou plaatsen, om ook rolstoelgebruikers van het Gravensteen te laten genieten. Een paviljoen in het parkje naast het Gravensteen was de druppel. Verschillende actiegroepen roerden zich, en kregen de stad op de knieën. De plannen worden herbekeken. Maar wat brengt de toekomst?

28 december