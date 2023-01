Op maandag 16 januari kiest Maarkedal zijn Keizer van het IJzer

Oudenaarde Groen wil OCMW-raad in spoed bijeen over escalerend conflict in Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde: “Grote zorgen over het voortbe­staan van onze kliniek”

Oppositiepartij Groen roept het stadsbestuur op om in spoed de OCMW-raad bijeen te roepen over het conflict dat is ontstaan tussen de Medische Raad tegenover de directie, de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de vakbonden. “Wij maken ons de grootste zorgen over het voortbestaan van ons ziekenhuis: er moet zo snel mogelijk meer informatie komen, zodat er ook kan gewerkt worden aan een oplossing”, zegt Elisabeth Meuleman.

