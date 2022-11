Op bezoek in de kelders van Paul-Henri Cuvelier (40), de restaurateur met de beste wijnkaart van het land: “Mijn duurste fles? 28.000 euro waard. En toch is wijn geen hobby voor rijke mensen”

KLUISBERGEN TWS zet met Oscar een Franse lachklas­sie­ker op de scène in Berchem

In zaal De Brug in Berchem speelt toneelvereniging Tegen Wind en Stroom de komende weken de Franse boulevardkomedie Oscar die in de bioscoop volle zalen trok met Louis De Funès in de hoofdrol. Er is ook bij TWS al een extra voorstelling voorzien.

10 november