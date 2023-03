Ook aangepaste plannen voor voetbalsite Kortekeer krijgen negatief advies van Agenstchap Natuur en Bos: “Diep ontgoocheld dat alle inspanningen tot niets hebben geleid”

Het Agentschap Natuur en Bos heeft ook de nieuwe plannen voor een sportsite op de Kortekeer in Nukerke een negatief advies gegeven. De teleurstelling bij het gemeentebestuur en de voetbalverenigingen KSK Vlaamse Ardennen en KSV Maarkedal is groot.

De plannen voor een grote sportsite op de Kortekeer in Nukerke, de enige recreatiezone in Maarkedal, dateren van in 2019. Toen mondden enkele overlegmomenten uit tussen gemeentebestuur, KVV Vlaamse Ardennen en KSV Maarkedal uit in de oprichting van de vzw Sportpark. Die wou op de Kortekeer, de thuishaven van KSV Maarkedal, een sportsite creëren met niet alleen voetbalterreinen, maar ook een atletiekpiste.

Het Agentschap Natuur en Bos gaf die plannen een negatief advies mee omdat de site grenst aan het habitatgebied Natura 2020 waar de rust van de dieren zou worden verstoord.

Schadelijke effecten

Er kwam in 2022 een aangepast voorstel met twee kunstgrasvelden en een vernieuwde kantine. Verder werd een studiebureau aangesteld om alle mogelijke schadelijke effecten op het natuurgebied te verhinderen. Op die manier hoopte het gemeentebestuur een positief advies te krijgen van het Agentschap Natuur en Bos. Dat zou moeten leiden tot een vaste stek voor KSV Maarkedal en de terugkeer uit Ronse naar Maarkedal van een deel van de jeugdploegen van het inmiddels tot KSK Vlaamse Ardennen gefusioneerde KVV Vlaamse Ardennen.

Het buurtcomité GEMOK (Geen Milieuschandaal op de Kortekeer) blijft zich evenwel ook vandaag verzetten tegen de plannen, vanwege ecologisch niet verantwoord.

Ontgoocheld

Het Agentschap Natuur en Bos heeft nu evenwel opnieuw een negatief advies gegeven voor het aangepaste project. “We zijn diep ontgoocheld dat de aanpassingen geen resultaat hebben opgeleverd. We moeten nu opnieuw bijsturen na alle gedane inspanningen”, reageert burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA). Ook schepen van Sport Filip Meirhaeghe (Open Vld) is teleurgesteld: “We zullen nu met alle partners moeten bekijken wat de mogelijkheden nog zijn. Het ultieme doel van iedereen blijft hetzelfde: het jeugdvoetbal in Maarkedal mogelijk maken.”

Voorzitter Luc Ysebaert van KSK Vlaamse Ardennen houdt de hoop op een terugkeer levend, maar reageert verslagen: “Onze eigen accommodatie op Ten Houte is hopeloos verouderd. We zitten nu met onze jeugdwerking op de terreinen in Ronse, maar we blijven ervan uitgaan dat we met de jongeren terecht kunnen op de Kortekeer. Het liefst al in het seizoen 2024-2025.”



Opfrissing

De collega’s van KSV Maarkedal dringen in eerste instantie aan op een opfrissing van de accommodaties op de Kortekeer: “Wij zijn hier al sedert altijd thuis. Een geheel nieuwe infrastructuur is meegenomen, maar geen noodzaak. In afwachting onderhandelen we met het gemeentebestuur over een opfrisbeurt van de huidige inrichting.”



Dat gemeentebestuur zat intussen al samen met de voetbalverenigingen op zoek naar een oplossing voor een probleem dat intussen al decennia aansleept.

