Oekraënse vluchteling Artem (11) heeft een mentale beperking en wordt tijdens de paasvakantie opgevangen door Give us a break: “De jongen heeft vreselijke ervaringen achter de rug en is zijn weinige zekerheden kwijt”

OUDENAARDE/MAARKEDALBij de vakantieopvang Give us a break in Eine is er ook een jongetje te gast dat met zijn gezin de Oekraïense oorlog is ontvlucht. Artem is 11, heeft een zware mentale beperking en probeert de traumatische oorlogservaring te verwerken.

Het gezin van Artem wordt opgevangen in Nukerke, bij particulieren die zich daarvoor vrijwillig hadden gemeld. Zij waren echter niet voorbereid op de aanwezigheid van een kind met een mentale beperking. Opvanggezinnen moeten sowieso al rekening houden met de bijzondere situatie van oorlogsvluchtelingen, de komst van een jongere die kampt met een ernstige vorm van autisme, maakt het nog moeilijker. In zijn zoektocht naar hulp, kwam het opvanggezin terecht bij Give us a break dat sedert 2018 vakantieopvang voorziet voor kinderen met een mentale beperking.

Volledig scherm Terug een lach op Artems gezicht na een zeer trautmatiserende oorlogservaring. © RV

Professionele begeleiding

Kristophe Thijs is de woordvoerder van Give us a break en zelf ouder van een dochter met autisme. “We hebben onze vzw opgericht omdat we vaststelden dat inclusie niet altijd werkt. De beslissing om tot de actie over te gaan is er eigenlijk gekomen door gesprekken aan de schoolpoort met ouders die allemaal in hetzelfde schuitje zaten. We beseften dat we zelf tot actie moesten overgaan in het belang van onze kinderen. Daarom is Give us a break in 2018 ontstaan. Met professionele begeleiders kunnen onze kinderen van de vakantie genieten en is er even een moment van rust voor de ouders. Het geld daarvoor vinden we via allerlei acties en via milde giften. We hebben nu een stek gevonden in MPI ‘t Craeneveld in Eine.”

Volledig scherm Artem wordt bij Give us a Break begeleid door ervaren monitoren © RV

Artem

Alhoewel voor de lopende paasvakantie de maximumcapaciteit van 16 kinderen was bereikt, is er plaats gemaakt voor Artem. Die is 11, heeft een zware mentale beperking en is met zijn ouders gevlucht uit Oekraïne. In Nukerke heeft de familie onderdak gevonden bij een pleeggezin. Dat trok aan de alarmbel maar vond via de gemeente Maarkedal en stad Oudenaarde hulp bij Give us a break. Woordvoerder Kristophe: “We zaten eigenlijk aan onze limiet maar deze bijzondere situatie vroeg om uitzonderlijke maatregelen. Artem heeft vreselijke dingen meegemaakt. De aanvallen, de uren in de schuilkelders, de vlucht tussen onbekende mensen in onbekende omstandigheden... Dat is voor kinderen als hij een verschrikkelijke ervaring. Hij kan zijn gevoelens niet uiten, hij kan ze niet delen en hij is alle zekerheden kwijt. Ook het contact met zijn ouders verloopt moeizaam. Er zijn tolken ingeschakeld maar correcte informatie krijgen is niet evident. Nochtans is dat belangrijk voor de begeleiders van Artem. Die moeten hem op basis daarvan leren inschatten.”

Lach

Tijd is belangrijk om een relatie op te bouwen maar veel tijd is er niet. “Artem is in principe bij ons voor de duur van de paasvakantie. Intussen zoekt men volop naar een school voor hem. Ook dat is geen evidentie. De eerste dagen kroop hij na zijn aankomst onder een deken en hield hij zich schuil onder een zetel. Geleidelijk aan hebben de begeleiders zijn vertrouwen kunnen winnen. Hij kan nu al lachen en tekenen van communicatie geven. Maar het blijft een broze situatie. Soms heeft hij ook woedeaanvallen, reacties op wat hij heeft meegemaakt en alle verwarring die daaruit voortvloeit. Makkelijk is het allerminst. En ik durf er niet aan denken hoeveel kinderen met gelijkaardige aandoeningen er op de dool zijn door die oorlog. Artem heeft nog geluk: zijn ouders hebben hem niet in de steek gelaten. Dat is iets om dankbaar voor te zijn en hoop uit te putten.”

Give us a break heeft een facebookaccount en een website