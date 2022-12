OCMW Maarkedal verzamelt tweedehandsspullen voor kinderen in ‘t Kadeetje

“In de moeilijke tijden die we doormaken, hebben alsmaar meer gezinnen het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Personen die zich reeds in armoede bevinden, krijgen het nu nog moeilijker. Ook in Maarkedal stijgt het aantal mensen dat hulp nodig heeft. Vooral kinderen zijn hierbij heel kwetsbaar.” vertelt Ann De Tollenaere, schepen van Sociale Zaken en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (Open VLD).

“OCMW Maarkedal wil gezinnen met kinderen een stukje financieel ontlasten door hen tweedehands kinderkledij en speelgoed aan te bieden. Het geschonken materiaal wordt door vrijwilligers gecontroleerd en gesorteerd en opgeslagen in ’t Kadeetje. Dat bevindt zich in de ruimte in het Administratief Centrum in de Nederholbeekstraat waar vroeger de muziekacademie gehuisvest was. Ondertussen kreeg dat een onderkomen in het vrijetijdscentrum de Maalzaak”, zegt schepen De Tollenaere.