Nieuwe procedure voor ouders die hun kinderen voor het eerst inschrijven in een basisschool of die willen veranderen van school

Voor het schooljaar 2023-2024 werken alle Maarkedalse scholen met een centrale aanmeldingsprocedure. Wie zich nieuw wil inschrijven in een Maarkedalse kleuter- of lagere school moet zich eerst aanmelden via de centrale website www.maarkedal.be/basisonderwijs.

De nieuwe regeling geldt voor alle kinderen die geboren zijn in 2021 maar ook voor kinderen die geboren zijn vóór 2021 en van school willen veranderen. Ook kinderen geboren in november of december 2021, die pas starten in het schooljaar 2024-2025, kunnen al aangemeld worden.

Aanmelden

Eind februari komt de website online. Aanmelden kan vanaf 28 februari om 8uur tot en met 21 maart om 16 uur. Schepen van Onderwijs Isabel Van Quickelberghe (N-VA): “Je kan een keuze maken uit alle kleuter- en basisscholen in onze gemeente. Alle aanmeldingen worden gelijk behandeld na de aanmeldingsperiode. Het is dus niet zo dat wie eerst aanmeldt, meer kansen heeft dan iemand die later zou aanmelden. De schoolkeuze wordt zoveel mogelijk gevolgd. In sommige scholen of in sommige leerjaren is de vraag naar vrije plaatsen echter groter dan het aanbod waardoor er een voorrangsregeling zal worden toegepast.”

Voorrangsregeling

Wanneer er te weinig plaatsen zijn voor het aantal aanvragen op dezelfde school zal voor de toewijzing rekening worden gehouden met het feit of kandidaten al een broer of zus op een betreffende school hebben en of ze een kind zijn van personeelsleden die op de school in kwestie werken. Daarnaast speelt ook de wandelafstand tussen het domicilieadres van het kind en het adres van de school een rol. Uiterlijk op 21 april 2023 krijgen de ouders van de aangemelde kinderen een toewijzingsbrief, waarin staat in welke school hun kind kan inschrijven.

Belangrijk

Het is belangrijk dat, wanneer je kind aan een school is toegewezen, je met de toewijzingsbrief naar de school gaat om in te schrijven. Dit kan van 24 april tot en met 15 mei 2023. Wanneer men dit niet doet in die periode, vervalt de voorrang die het kind geniet door de aanmelding.

“Het aanmelden in een aantal basisscholen zal wat aanpassing vragen van de ouders maar betekent voor zowel scholen als ouders een administratieve vereenvoudiging waarbij de toewijzing op een logische en eerlijke manier gebeurt”, zegt schepen van Onderwijs Isabel Van Quickelberghe. “Samen met de scholen doen we er alles aan opdat ouders tijdig geïnformeerd zijn en weten waar ze terecht kunnen met hun vragen. Niet onbelangrijk bij zo’n belangrijke wijziging.”

Wie zijn kind niet kon inschrijven tijdens de aanmeldingsperiode, kan nog vrij inschrijven vanaf 23 mei. Hiervoor neemt men dan best contact op met de school om te horen of er nog vrije plaatsen zijn.

Voor meer info kan men terecht op www.maarkedal.be/basisonderwijs of info@maarkedal.be of 055/33 46 42.

