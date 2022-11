Natuurpunt Maarkebeekvallei plant 600 boompjes in perceel aan de Wijmier

Op het perceel tussen Broekestraat en Wijmierstraat werden recent populieren aangeplant. Voor de natuur is een monotone populierenaanplanting echter niet zo aantrekkelijk. De andere bomen en struiken kregen daardoor immers te weinig kansen want populieren groeien snel. Conservator Johan Cosijn: “Om een gemengd bos te realiseren werden de populieren verwijderd. De andere boomsoorten, voornamelijk gewone es en zomereik, werden gespaard. Andere bomen worden nu als hakhout beheerd. Als nieuw plantmateriaal opteerden we voor zwarte els, grauwe abeel, Europese vogelkers, zomereik en fladderiep, 600 boompjes in totaal. Via de aanplant van deze soorten zal dit perceel evolueren naar een florarijk en gevarieerd gemengd inheems loofbos. Er zullen door deze omvorming ook veel meer dieren en planten op deze plek een leefgebied vinden. En, niet onbelangrijk, het landschap in Maarke zal nog mooier worden dan het nu al is.”