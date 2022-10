Moeder Stiene heropende de deuren en zet met Linde en Annabelle een lange horecatraditie verder

Moeder Stiene is één van de oudste horecazaken van Oost-Vlaanderen. De eerste gegevens dateren van 1782. Toen vestigde Marie-Christine Dewulf uit Armentières zich na vele omzwervingen in de Vlaamse Ardennen om er een afspanning uit te baten. De naam Stiene is afgeleid van Marie-Christine. Nadien baatten vier generaties vrouwen uit dezelfde familie de zaak uit. Linde Vermeulen neemt nu de fakkel over. “Lokale drankjes, heerlijke gebakjes, bar bites en enkele hoofdschotels uit de moderne keuken”, dat worden de ingrediënten van ons eetcafé zegt de zaakvoerster.

Lokaal

De keuken wordt geleid door Annabelle Van Malderghem (30) uit Zwalm. Zij omschrijft de gerechten als “Bourgondisch, eerlijk en met een Italiaanse nuance”. Een nauwe samenwerking tussen Moeder Stiene en lokale leveranciers zorgt voor een duurzaam en lokaal aanbod met respect voor de natuur, het product en de producent. Een kop koffie kan gecombineerd worden met een taartje van Lauretta and the Nightingale uit Munkzwalm of geutelingen van De Koekelaere uit Elst. De dorst kan gelest worden met lekkers van brouwers Roman en Rolling Hills Oudenaarde. De gerechten worden bereid met vlees van bij Van de Walle uit Kluisbergen. De producten van de Vlaamse Ardennen spelen dus nog steeds de hoofdrol in het verhaal van Moeder Stiene. Het gezellige eetcafé is helemaal gerestaureerd en heeft een groot tuinterras.

Praktisch

Moeder Stiene in de Langestraat 31 in Maarkedal is geopend van woensdag tot vrijdag van 14 uur tot 23 uur, op zaterdag en zondag van 11.00 tot 23.00 uur. Reserveren kan via 0494 90 64 06.

