Middagje muziek van senioren door senioren in de Volksbond met het OKRA Promenadeorkest

Ex-Olym­piër Laurens Pannecouc­ke maakt een succesvol­le comeback in het kajakken: “Mijn vrienden dachten dat ik de besten vandaag niet meer zou kunnen volgen”

Kajakker Laurens Pannecoucke (34) staat voor twee cruciale weken. Komende weekend neemt hij deel aan het Belgisch kampioenschap in Harelbeke, over twee weken wil hij een medaille op de Waterland Marathon in Amsterdam. De gewezen Olympische atleet en huidig beroepsmilitair moet tussendoor ook nog de werken aan zijn huis in Zulzeke afwerken.