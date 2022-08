Memorial Spileers-D’Hondt brengt drie dagen 70 jeugdploegen op het terrein

Op 1 september 2007 overleed de toen 23-jarige speler van KSK Ronse Jurgen Spileers in een verkeersongeval. Zijn rugnummer 21 bleef voor altijd dat van Spilly die zijn naam gaf aan een jeugdtoernooi. Bij VV Etikhove had men sedert 1980 een soortgelijk initiatief genomen ter ere van Jean-Pierre D’Hondt. Na de recente fusie tussen KSK Ronse en KVV Vlaamse Ardennen, werden de krachten gebundeld. Het resultaat was de deelname van 70 jeugdploegen uit de hele regio van de U8 tot de U17 die verspreid over drie dagen en op meerdere terreinen van ‘t Rosco wedstrijden van een kwartier speelden. Dat ging gepaard met veel winnen en dus ook verliezen maar vooral met zeer veel voetbalplezier.

Ploeggeest

Robert Van Butsele is één van de vrijwilligers die de toegangstickets tot de terreinen beheert. Hij speelde ooit bij Assa Ronse, was bestuurslid van KVV Vlaamse Ardennen en blijft zich inzetten voor de fusieclub. Hij zag op de Memorial veel toeschouwers voorbijkomen aan zijn kassa en is daar blij om: “Het draait allemaal om samenhorigheid en discipline. Er is heel veel veranderd sinds onze goede oude tijd en niet alles is beter geworden. Maar de mogelijkheden zijn nu veel groter dan toen en die kansen moeten de jonge talenten grijpen, samen met hun ouders en hun entourage. Dat vergt soms opofferingen maar je krijgt daar veel voor terug. Belangrijk is het menselijke contact. Wat mij soms verontrust is dat jonge spelers na de training of de wedstrijd al meteen naar huis trekken, soms nog met hun voetbalschoenen nog aan hun voeten. Dat zouden ze moeten verbieden. De ploeggeest, die is belangrijk. Maar ik zal van de oude stempel zijn, zeker? Ik weet het: we mogen al zeer gelukkig zijn dat er nog zoveel jonge gastjes willen aan sport doen en dat we hen daartoe de mogelijkheid kunnen bieden.”