Maarkedal zet zich verder schrap voor de komende winters: besparing, efficiëntie en renovatie

Binnen de gemeente Maarkedal zal de verwarming voor publieke gebouwen verlaagd worden naar 19 graden, dit is een verlaging met ongeveer 2 graden. “Bovendien is er ook al een verlaging geweest van de douchetemperaturen in het vrijetijdcentrum De Maalzaak waardoor we de energiekosten nog zullen verlagen”, zegt burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA). Ook op de straatverlichting en die van openbare gebouwen wordt verder bespaard. “Wij waren in 2015 reeds gestart met het doven van onze openbare verlichting op weekdagen tussen 23 en 5 uur. Nu zullen we in samenwerking met Fluvius onder meer kijken of het opportuun is om dit ook uit te breiden naar het weekend. Verder zal de verlichting van openbare gebouwen mee worden opgenomen in het brandregime van de straatverlichting. Dit is van toepassing op de verlichting van onder meer het administratief centrum en van verschillende kerken in de dorpskernen.”