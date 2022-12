Maarkedal viert weer vier dagen Driekoningen (en de schepen trakteert)

In Maarkedal wordt Driekoningen vier keer gevierd: Dertienavond in Maarke-Kerkem op 5 januari, Driekoningen in Schorisse op 6 januari, Driekoningen in Nukerke op 7 januari en Zotte Maandag in Etikhove op 9 januari. Namens het gemeentebestuur biedt schepen Van Quickelberghe, zelf een overtuigd Driekoningenvierder, op de bewuste dagen tussen 19u30 en 22u30 aan elke bommel een drankje aan in de volgende cafés: De Lustigen Boer in Maarke-Kerkem, Moeder Stiene in Schorisse, ’t Stoofke in Nukerke en ’t Verschil in Etikhove.

Op deze plaatsen zullen ook de lijsten met de Open huizen verkrijgbaar zijn.

“Want geen Driekoningenfeesten zonder gastvrije opendoeners”, zegt de schepen. Inwoners die graag koningen of bommels ontvangen, kunnen dit melden aan de dienst Vrije Tijd via vrijetijd@maarkedal.be of 055/33 46 52. Hun namen en adressen komen dan op de betreffende lijst te staan.