Maarkedal viert 11 juli met een avondmarkt

Vanaf 18 uur gaat de kinderzone open en spelen The Floaters hun vrolijke deuntjes. Er zijn veertig standjes met homemade producten van juwelen tot ijs. Om de honger te stillen is er een brede waaier aan mogelijkheden, van de Vlaamse frieten tot de Thaïse hapjes en alle bijhorende drankjes. Om 20 uur staat er een acrobatie-act op de agenda, om 20.30 uur speelt fanfare De Bijenkorf. Om af te sluiten is er ook nog een vuurshow om 22 uur.

Nog meer feesten dit weekend: op 8 juli is er in een tent aan De Maalzaak het Bal van de Burgemeester met Willy Sommers en op zondag 10 juli gaat de Sint-Donatus ruiterommegang uit in Etikhove. Aanvang om 14 uur op het Etikhoveplein.