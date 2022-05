Maarkedal onthult op 22 mei een monument voor wijlen auteur en kind van de streek Paul Baekeland

Paul Baekeland werd 83 jaar. Hij was aannemer van beroep maar vooral een natuurmens. “Al vanaf zijn kinderjaren was hij sterk verbonden met het dorp Louise-Marie en alles wat er leefde in de gemeente en de regio”, zegt schepen van Cultuur Isabel Van Quickelberghe (N-VA). “In zijn romans en gedichten speelt de natuur een belangrijke rol, net als de evolutie die een plattelandsgemeente als Maarkedal gedurende zijn leven onderging. Daarom willen we hem eren en trekken we op de derde verjaardag van zijn overlijden de natuur in tijdens een wandeling die start om 10u op het dorpsplein van Louise-Marie. De tocht is 5 kilometer lang en leidt ons langs belangrijke plaatsen uit het leven van Paul. Op enkele van die plaatsen zullen we zijn teksten en gedichten horen, gebracht door Hilde Rogge.”

Het huldebetoon was al eerder voorzien maar door corona uitgesteld. Na de wandeling wordt op het middaguur het monument op het dorpsplein van Louise-Marie onthuld, gevolgd door een feestelijke receptie.

Inschrijven hiervoor kan tot 18 mei via bibliotheek@maarkedal.be of telefonisch op het nummer 055 33 46 47. Belangrijk: vermelden of je inschrijft voor de wandeling, voor de onthulling met receptie of voor beide