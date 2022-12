Maarkedal krijgt van Vlaamse regering 130.000 euro voor nieuwe fietsinfrastructuur

RONSE Kunstenaar Adi Steurbaut speelt kerstman en geeft zijn boek Kleur is Poëzie cadeau

In de toegangshal van Meubelen Makri heeft kunstenaar Adi Steurbaut (84) zijn boek Kleur is Poëzie voorgesteld midden een gelegenheidsexpo met zijn jongste werk. Omdat het eindejaar is en cadeautjestijd, had hij ook nog een verrassing: alle aanwezigen kregen het boek cadeau.

23 december