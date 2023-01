Maarkedal is gewapend tegen hackers maar helemaal gerust kan je nooit zijn: “Als ze in Antwerpen binnen geraken, dan hier ook wel”

RONSE/AALST/KLUISBERGEN Maurice Schoorens (84), gewezen pastoor in Ronse en Aalst, is overleden

Op vrijdag 23 december is priester Maurice Schoorens in AZ Glorieux in Ronse overleden op 84-jarige leeftijd. Hij was onder meer pastoor in Ronse, Aalst en Kluisbergen.

25 december