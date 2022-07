Maarkedal houdt fietskamp 'Vive le vélo' voor tieners

De eigen gemeente en regio wordt verkend met de fiets tijdens tochten van 50 tot 75 km. Eén dag gaan de deelnemers met de mountainbike op pad, de andere dagen staan fietstochten in de Vlaamse Ardennen op het programma. Enig fietsniveau is dus wel vereist, maar het is niet de bedoeling om toekomstige professionele wielrenners op te leiden. In de voormiddag rijdt de volledige groep samen. ‘s Middags wordt de groep opgesplitst volgens het fietsniveau. Er wordt gefietst van 9 tot 16 uur.

Centrale plek is De Maalzaak, deelnemen kost 55 euro voor Maarkedallers, 65 euro voor niet-Maarkdallers en inschrijven kan via 055 334622 of vrijetijd@maarkedal.be.

Info: www.maarkedal.be/vrije-tijd/activiteiten-jeugd/fietskamp-vive-le-velo-0