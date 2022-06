Landbouwadviesraad zoekt kandidaten om het overleg te bevorderen en het landelijk karakter van Maarkedal te versterken

In het meerjarenplan 2020-2025 was de oprichting van een landbouwraad vooropgesteld. De bevoegde schepen Ann De Tollenaere (Open VLD) is dan ook blij met het nieuwe initiatief. “We rekenen erop dat de raadsleden deskundig advies zullen geven over alle aangelegenheden die het gemeentelijk beleid inzake landbouw, tuinbouw en platteland aangaan. Maar we hopen ook dat ze het overleg tussen de lokale landbouw-, tuinbouw- en plattelandsverenigingen zullen helpen bevorderen. Ik denk daarbij aan de vele uitdagingen omtrent het ruimtevraagstuk, maar ook inzake de verstrengde en veranderende wetgeving en de groeiende administratieve rompslomp. We hopen dat we zo aan netwerkvorming kunnen doen en het imago van de sector kunnen versterken.”