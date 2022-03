KVV Vlaamse Ardennen neemt jeugd van KSK Ronse over, het fanionteam speelt volgend seizoen op ‘t Rosco onder een nieuwe naam

Bij VV Vlaamse Ardennen wou voorzitter Luk Ysebaert geen commentaar geven op de informatie van de schepen. Hij verwijst naar een bijeenkomst op 1 april waar de structuur en werking van de nieuwe vereniging uit de doeken zal worden gedaan.

Die structuur is het resultaat van wekenlange onderhandelingen tussen beide clubs. KSK Ronse, nu hopeloos onderaan in de tweede amateurklasse, zit financieel en organisatorisch aan de grond. VV Vlaamse Ardennen speelt in eerste provinciale en heeft een bloeiende werking maar geen behoorlijke speel- en oefenterreinen.

Beide verenigingen hebben in de eerste plaats het belang van het jeugdvoetbal voor ogen gehad bij de uitwerking van een organogram voor de nieuwe club.

Schepen Joris Vandenhoucke: “Er is recent een bijeenkomst geweest met de jeugdtrainers van beide clubs. 26 van de 27 hebben daarbij te kennen gegeven dat ze zich kunnen vinden in een werking onder de vlag van een nieuwe voetbalvereniging. Die zal met de jeugd spelen in Maarkedal én Ronse. Het gaat in totaal om zo’n 340 jeugdspelers. Het fanionteam zal uitkomen in eerste provinciale en in het stadion van ‘t Rosco in Ronse. De vereniging krijgt een nieuwe naam en behoudt het stamnummer van VV Vlaamse Ardennen: 3857. Het stamnummer van KSK Ronse, 38, wordt niet overgenomen en verdwijnt dus. De stad Ronse zal de voorziene werken aan de kleedkamers van het voetbalstadion met een jaar vertraging uitvoeren omdat er een nieuw plan moet worden opgesteld dat voldoet aan het vooropgestelde budget van 600.000 euro.”

KSK Ronse is een fusie uit Club en Assa Ronse en werd opgericht in 1987.