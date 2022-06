Kerkfabriek van Nukerke restaureert vervallen kapel aan de dorpskern van Maarke

Vlaamse Ardennen 𝐓𝐰𝐞𝐞𝐝𝐞 𝐛𝐨𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫𝐯𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝟖𝟎-𝐩𝐥𝐮𝐬𝐬𝐞𝐫𝐬

Alle bewoners van woonzorgcentra en ouderen vanaf 80 jaar krijgen de kans om met een tweede boostervaccinatie hun bescherming tegen COVID-19 op peil te houden. De vaccinaties gebeuren in de Qubus in Oudenaarde en in het vaccinatiecentrum Engelsenlaan in Ronse.

27 mei