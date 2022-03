Kaatje Lagae verzamelt op kasseien van Stationsberg alles wat renners er kwijtspelen: “We bezorgden Kasper Asgreen zijn fietscomputer terug, twee dagen later won hij de Ronde”

Het gezin Rik Van der Beken-Kaatje Lagae komt jaarlijks vanaf de Omloop Het Nieuwsblad in feeststemming. Die modus wordt aangehouden tot aan Parijs -Roubaix. Hoogtepunt: de eerste zondag van april, als Vlaanderens Mooiste voor deur passeert. Het innerlijke geluk wordt aan de wereld getoond door de ramen te versieren met mooie gezegden over de koers en vooral veel drinkbussen. Het is de buit van vele jaren verzamelen wat er uit de bidonhouders springt tijdens de afdaling van de Stationsberg. “De straat ligt er zeer slecht bij”, legt Kaatje uit. “We dachten eerst dat de gemeente niet te veel wou veranderen aan het wegdek omwille van de koers. Maar het is er na al die jaren zo stilaan een beetje over aan het gaan. Vanuit het oogpunt van de veiligheid is het eigenlijk niet meer te verantwoorden. Autobestuurders die het hier niet kennen worden verrast door de diepe putten. We horen bij ons in huis soms de klappen op de schokdempers. Er is al meer dan één auto beneden geëindigd, zonder nog een drup olie in zijn reservoir. Gewoon stuk gereden en leeggelopen.”