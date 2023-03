Jonge nachtelijke vandalen gingen aan de haal met laptops en projectieschermen van De Maalzaak

Het vrijetijdscentrum werd net een jaar geleden officieel geopend en kreeg van de inbrekers een wel zeer onaangenaam verjaardagsgeschenk. Op de camerabeelden is te zien hoe drie jongeren rond 3u50 ‘s nachts met de fiets aankwamen aan het vrijetijdscentrum. Aan de achterzijde sloegen ze een raam stuk en verschaften ze zich via de lokalen van de KLJ een toegang tot de rest van het gebouw. Daar vernielden ze enkele projectieschermen en braken de kassa open waarin de centen worden bewaard van activiteiten die in De Maalzaak de voorbije dagen zijn georganiseerd. Ze stalen ook twee laptops. Ander digitaal materiaal lieten ze dan weer liggen.”

De politie is volop bezig met het onderzoek naar de drie daders die herkenbaar in beeld zijn gekomen.

Burgemeester Joris Nachtergaele, momenteel in het buitenland, reageert ontzet. “Het is niet duidelijk wat de drie jongeren te zoeken hadden in De Maalzaak, of het zou de behoefte moeten zijn om te voldoen aan een absurde drang om zinloze vernielingen aan te richten. We wachten af wat het onderzoek ons leert.”

De gemeenteraadszitting die voor dinsdagavond was gepland in De Maalzaak zal nu plaatsvinden in Het Marca in Maarke-Kerkem.