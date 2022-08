Jeugdploegen treden drie dagen aan in ’t Rosco voor Memorial Jurgen Spileers en Jean-Pierre D’Hondt

Jurgen Spileers kwam op 1 september 2007 om het leven in een verkeersongeval. Hij was toen 23 en had bij de jeugd van KSK Ronse en AA Gent gevoetbald. Hij zou dat weekend, na een periode van blessures, opnieuw aantreden met de eerste ploeg van KSK dat toen in derde nationale speelde. Spilly was zijn roepnaam en 21 het rugnummer dat sedertdien niemand meer draagt bij KSK. Om hem blijvend te gedenken werd een jeugdtoernooi georganiseerd dat zijn naam kreeg.

Dat was bij KVV Vlaamse Ardennen, het andere deel van de nieuwe fusieclub KSK Vlaamse Ardennen, ook het geval voor Jean-Pierre D’Hondt. In 1980 organiseerde VV Etikhove ter zijner nagedachtenis al een jeugdtoernooi dat tot vandaag in ere wordt gehouden.

Er treden dit weekend meer dan 50 jeugdploegen aan in ’t Rosco.