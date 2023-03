Internetcriminaliteit is in opmars: één melding om de drie dagen in de politiezone Maarkedal

Steve De Boever (N-VA), gemeenteraadsvoorzitter en politieraadslid voor Maarkedal zag de laatste cijfers en maakt zich zorgen: “In 2022 liepen er 117 meldingen binnen van internet- en informaticafraude in onze politiezone. Dat is gemiddeld één melding om de drie dagen. Als we iets verder terugkijken, waren er in 2019 tachtig meldingen. In de coronajaren 2020 en 2021 lagen die hoger omdat mensen gedwongen moesten thuisblijven: 145 meldingen in 2020 en 157 meldingen in 2021. Verontrustend is wel dat ook post-corona de cijfers opvallend hoger blijven dan voor 2020.”

Vooral de traditionele phishingberichten keren daarbij steeds weer terug. Die zijn zogezegd afkomstig van de pakjesdienst, bank, overheid, bedrijven als Microsoft of PayPal. Het aantal reële misdrijven ligt ongetwijfeld hoger omdat mensen ze ook vaak niet aangeven.