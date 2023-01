In de zomer van 2023 worden er buffergrachten en -bekkens aangelegd in de Ellestraat: “De enige manier om een einde te maken aan de wateroverlast”

MAARKEDALIn de zomer van 2023 worden in de Ellestraat en Hasselstraat in Maarke-Kerkem een buffergracht en een bufferbekken aangelegd. Die moeten de wateroverlast, gevolg van de erosie, bestrijden.

Bij elke fikse regenbui is het prijs in de Ellestraat: de 1.400 meter lange helling met een stijgingspercentage van 4,4 procent krijgt het water van de aanpalende akkers te slikken en verandert in een modderbeek. Daar wil het gemeentebestuur iets aan doen. In de zomer van 2023 starten er werken voor de aanleg van een buffergracht, een bufferbekken, een houthakseldam en een grasbufferstrook. Kostprijs: 333.000 euro, waarvan 232.750 euro gesubsidieerd.

De Ellestraat in Maarkedal: bij hevige regenval altijd prijs.

Plannen goedgekeurd

Burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA): “Tussen de zomer van 2021 en het einde van dat jaar zijn de besprekingen gestart voor het plannen van de werken in de Ellestraat. In februari 2022 hebben we samengezeten met het Departement Omgeving om die plannen concreet te maken en de mogelijkheden te onderzoeken wat subsidiëring betreft. Na een overleg met de buurtbewoners in mei, is een subsidiedossier ingediend samen met de aanvraag voor de omgevingsvergunning. De plannen zijn daarop goedgekeurd.”

De helling van de Ellestraat is 1,4 kilometer lang.

Afstromingsgebied

Die plannen omvatten het aanleggen van een buffergracht van 750 m³, een bufferbekken van 1.250m³, een houthakselgracht van 20 meter en een grasbufferstrook in de zone ten zuiden van de Ellestraat. Daar ligt een afstromingsgebied van 2.800m³. Ten westen en ten noorden van de Ellestraat liggen nog twee dergelijke gebieden van respectievelijk 1.400 en 2.000m³.

Joris Nachtergaele: “In totaal gaat het hier om een bedrag van 333.000 euro maar we krijgen een groot deel daarvan, 232.750 euro, uit subsidies van Vlaanderen. We gaan dankzij de werken tot 2000m³ water kunnen ophouden. Er komt ook nog een grasbloemstrook. Voor het gedeelte dat ten zuiden ligt van de Hasselstraat voeren we positieve gesprekken met de verkavelaar die zich ook bereid heeft verklaard om ook daar buffers aan te leggen.”

