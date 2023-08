Hoevewandeltocht met Landelijke Gilde Maarkedal

NET OPEN. Pieter opent nieuwe dartshop: “Begonnen in kleine garage, maar sport zit heel hard in de lift”

Aan de Nederenamestraat in Oudenaarde opent Pieter Temmerman (32) een van de grootste dartwinkels in Vlaanderen. “De sport kent bij alle leeftijden een grote opmars. Maar de juiste pijltjes kiezen, kan je niet in een webshop”, getuigt Pieter. Dartshop Oudenaarde wordt volgens hem ook veel meer dan een winkel.