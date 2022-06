Het resultaat van breed overleg en veel inspraak: tegen het einde van het jaar wordt Nukerkeplein een groen dorpspark

MAARKEDALVanaf september starten de werken voor de heraanleg van het Nukerkeplein. De plannen voor de heraanleg werden in samenspraak met de inwoners opgesteld. Tegen het einde van het jaar moet dat het groene dorpspark zijn geworden dat de bestuursmeerderheid in 2018 had beloofd.

Het renovatieplan komt er nadat de bewoners van het plein hun zeg hebben gekregen in de uiteindelijke realisatie. Het concept is opgemaakt door burO Groen van landschapsarchitect Koen Rygole. Voornaamste bezorgdheid was het inruilen van parkeerplaatsen voor groen, maar dat blijkt mee te vallen. Schepen van Openbare Werken Fredrik Van Nieuwenhuyze (N-VA): “Er zijn uiteindelijk vijf parkeerplaatsen gesneuveld, we houden er nog 35 over. Bovendien is aan woonzorgcentrum De Samaritaan, even verderop, een nieuwe parking aangelegd. Dat is een goede uitwijkmogelijkheid bij uitzonderlijke gelegenheden. In het nieuwe concept komt er groen op de huidige parkings tegenover restaurant La Bonne Notte en tegenover de kerk. De kerkhofmuur op het plein wordt ook omgebouwd tot een groene helling.”

Ontharding

Het dorpspark wordt heraangelegd rond de bestaande wegen. Daardoor kunnen de werken snel opstarten en is de looptijd beperkt. “De kosten worden geraamd op 700.000 euro, een deel komt uit subsidies van de Vlaamse overheid. Er is een padenstructuur uitgetekend die doorheen het dorpspark loopt en reikt tot aan De Samaritaan. Voor de kerk voorzien we meer ruimte voor ceremoniewagens. Waar nu het Mariakapelletje van KLJ en het oorlogsgedenkteken staan, komt ook een groenruimte. Die twee monumenten worden verplaatst naar het kerkhof. Het gedeelte vooraan blijft een parkeerplaats met ruimte om een feesttent te plaatsen. Parkeerplaatsen zijn er ook nog in Kerkewijck”, aldus Schepen Van Nieuwenhuyze.

Veel aandacht was er voor de problematiek van de ontharding. “Door het hellend terrein op het dorpsplein was ontharding om wateroverlast tegen te gaan, samen met de bereikbaarheid van onze lokale handelaars, een prioriteit. Daar is in de plannen rekening mee gehouden, ook na inspraak van alle betrokkenen”, vertelt schepen van Milieu Filip Meirhaeghe (Open Vld).

Volledig scherm Schepen Filip Meirhaeghe bij een schets van het nieuwe Nukerkeplein. © RV

Sofa

Bewoner van het Nukerkeplein én zaakvoerder van een drukkerij Donaat Deriemaker is gelukkig met de nieuwe groene look dat het plein in de toekomst zal hebben. “Ik herinner mij de aanleg van het huidige plein nog. Behalve dat de vrachtwagens zich klem reden tijdens de werken, vonden we de uitwerking toen prima en stelden we ons niet veel vragen. Nu is die manier van handelen voorbijgestreefd. We zijn dus blij met de plannen én met het gegeven dat ze kunnen worden gerealiseerd zonder al te veel hinder voor onze klanten en leveranciers. De aanpak van de wateroverlast is ook prima. Iedereen blij, zou ik dus denken. We schrappen inderdaad enkele parkeerplaatsen, maar die vijf plaatsen zullen het verschil niet maken. De capaciteit lijkt me ruim voldoende bij een normale situatie. In uitzonderlijke gelegenheden, zul je toch altijd moeten improviseren. Je koopt ten slotte ook geen sofa voor die ene keer dat je twintig bezoekers thuis ontvangt. Laat dat dorpspark maar komen. Het zal Nukerke nog aantrekkelijker maken dan het al is.”