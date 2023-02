Gezinsbond Vlaamse Ardennen genoot van een gezond ontbijtje in Etikhove

Stad geeft 25.000 euro burgerbud­get voor warme ideeën: “Geld gaat naar voor projecten die mensen samenbren­gen”

Het Oudenaardse stadsbestuur lanceert de tweede editie van het burgerbudget, om creatieve ideeën van inwoners te ondersteunen. Wie een idee heeft dat de samenhorigheid en leefbaarheid in Oudenaarde kan verhogen, kan daarvoor tot 25.000 euro steun krijgen. Inwoners weten beter dan wie dan ook wat nodig is in hun buurt”, motiveert schepen Stefaan Vercamer (CD&V).