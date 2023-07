Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Maarkedal vandaag

‘Vrienden van brouwerij’ maken 150 kilogram krieken klaar voor bierproduc­tie: “Daarna beloond met barbecue”

Ongeveer half juli is het kriekentijd. Het was afgelopen weekend dan ook alle hens aan dek bij brouwerij Cnudde in Eine. Daar werden 150 kilogram ontdaan van hun steeltje, om ze daarna te kunnen gebruiken voor het maken van zo’n 1.350 liter kriekenbier. Een hele klus, maar ‘de vrienden van de brouwerij’ staken graag de handen uit de mouwen.