Gemeentebestuur en scholen zijn extra alert voor signalen dat de crisis toeslaat: “Elk kind dat in armoede leeft is er één te veel”

“Het OCMW van Maarkedal legt tijdens deze legislatuur sterk de nadruk op het bestrijden van armoede. Nu we in de week van Sinterklaas beland zijn en ook Kerstmis er aan komt, verdient de problematiek van kinderarmoede extra aandacht”, aldus De Boever.



De cijfers wijzen het uit: door de stijgende inflatie en energieprijzen krijgen kwetsbare gezinnen het nog moeilijker dan voorheen, maar ook in de lagere middenklasse komen mensen in de gevarenzone. “Om kinderarmoede in onze gemeente te detecteren en tegen te gaan, stel ik voor om met de directies van de Maarkedalse basisscholen snel rond de tafel te gaan zitten. Wie signalen opvangt, kan die doorgeven aan onze Sociale dienst. Het schooljaar is immers bijna halfweg en scholen leren hun leerlingen steeds beter kennen. Eén van de signalen dat het thuis minder goed gaat, kan de inhoud van de brooddoos of het gebrek eraan zijn. Maar ook betaalproblemen bij schoolrekeningen zijn vaak een teken aan de wand. Daar zie ik een rol voor onze financiële dienst weggelegd als het gaat om leerlingen van onze gemeentescholen”, legt Steve De Boever uit.

Privacy

Het doorgeven van signalen vanuit de scholen naar het OCMW zal gebeuren met respect voor de privacy van de gezinnen. “Elke situatie is anders en de school bespreekt best samen met het OCMW hoe men in elke situatie te werk gaat. Alleen als gezinnen dat wensen, kan het OCMW immers stappen ondernemen. Als de drempel te hoog is om naar het OCMW te komen, dan kunnen maatschappelijk werkers naar de school, op huisbezoek of naar een locatie gaan waar het gezin zich comfortabel voelt.”

Schepen van Armoedebestrijding Ann Detollenaere hoefde niet na te denken over de vraag of zij de trekker wil zijn van een gestructureerd scholenoverleg. “Ik wil die samenspraak verder uitbreiden met nog andere betrokkenen zoals mensen die werkzaam zijn in de lokale medische sector. Elke leerling die in armoede leeft, is er immers een te veel.”



