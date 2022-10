Geboortebos heeft ook plaats voor de sterrenkindjes van 2022

Ouders die een kindje kregen in 2022 ontvangen een brief om zich in te schrijven voor de plantdag van het geboortebos aan de Steenbeek op zaterdag 28 januari 2023, maar de gemeente maakt ook een plekje voor kindjes die na de geboorte of tijdens de zwangerschap overleden zijn. De gegevens van sterrenkindjes worden evenwel niet geregistreerd in de gemeentelijke systemen, maar wel in de kraamkliniek. Wie zelf een kindje verloor of wie iemand kent die een kindje verloor, mag de gegevens doorgeven aan de gemeente.