Fleetmood speelt Fleetwood Mac in De Lustige Boer

Wie houdt van Fleetwood Mac, kan terecht bij de tributeband Fleetmood die Elle Verstraeten, Koen Onderbeke, Marijke Hellemans, Hadewijch Vermeire en Pieter-Jan Jordens dit jaar oprichtten. Ze stonden wel al op de Gentse Feesten en oogstten daar veel applaus. We spelen het zoals we het voelen, is het motto en het publiek gaat so far helemaal mee. Fleetwood Mac werd opgericht in 1967 maar kende de grootste succes in de jaren zeventig en tachtig met onder meer de legendarische LP Rumours, één van de best verkochte platen ooit.

In De Lustige Boer beginnen ze eraan om 20u, wanneer ze stoppen is niet duidelijk.