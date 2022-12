Financiële balans in evenwicht ondanks de economische crisis, maar oppositie heeft vragen bij de goed nieuws-show

“We hadden met dit gemeentebestuur een zeer ambitieus investeringsplan opgesteld aan het begin van deze legislatuur in 2018”, zegt burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA). “De lage rente, de lage schuldgraad en de hoge noden op vlak van infrastructuur in onze gemeente boden hiervoor het ideale uitgangspunt. Helaas moeten we vaststellen dat we na het crisisjaar 2022 het roer moeten omgooien” zo klonk het op de gemeenteraad.

Schepen van Financiën Filip Meirhaeghe (Open VLD) legde uit wat dat omgooien precies inhoudt. “De autofinancieringsmarge (AFM) is dé indicator voor de financiële duurzaamheid van de gemeenten. Besturen moeten van de Vlaamse overheid kunnen aantonen dat hun AFM op het einde van de planningsperiode in 2025 ten minste nul is. Een positieve AFM wijst immers op een structureel evenwicht. Het nieuwe aangepaste meerjarenplan van Maarkedal sluit in 2025 af met een autofinancieringsmarge van 1.065.530 euro en zal dat evenwicht ruim realiseren. De gemeente is financieel dus gezond”, zo klonk het.

Maarkedal investeert de komende drie jaar meer dan 8 miljoen euro in de heraanleg van Eikenberg en het Nukerkeplein, een nieuwe lokaal voor de Chiro van Schorisse en de ontwikkeling van een nieuwe voetbalinfrastructuur. “Het is cruciaal om daarbij de schuld onder controle wordt gehouden. Zo streeft Maarkedal naar een uitstaande schuld van maximaal 1000 euro per inwoner. Het Vlaams gemiddelde bedraagt 1223 euro per inwoner voor het jaar 2021. Met een schuld van 885 euro per inwoner blijft Maarkedal mooi onder het Vlaamse gemiddelde”, legt schepen Meirhaeghe uit. Dat geldt ook voor de belastingen. “De twee belangrijkste belastingen zijn de aanvullende personenbelasting, goed voor ongeveer 3 miljoen euro opbrengst in 2023, en de opcentiemen op de onroerende voorheffing, goed voor 1,7 miljoen euro in 2023. Voor beide hoofdbelastingen blijven de tarieven van Maarkedal tot 2025 gelijk. Maarkedal is dus financieel kerngezond en zal ook in de toekomst kunnen blijven investeren”, besluit de schepen van Financiën.

Oppositielid Simon Van Quickelberghe (CD&V) heeft begrip voor de gevolgen van de niet te voorziene crisissituatie waarin de wereld is gestort door de oorlog in Oekraïne maar stelt zich toch vragen over wat dit doet met de begroting van Maarkedal. “De schuld per inwoner ligt in Maarkedal inderdaad lager dan gemiddeld in Vlaanderen, dat klopt. Maar die schuld stijgt wel in vergelijking met de vorige jaren. Er zijn voorts geplande investeringen uitgesteld en men heeft geschoven met een aantal budgetten. Maar wat dat concreet betekent, is er niet bij verteld. We maken ons vooral zorgen over de personeelsbezetting. De werkdruk is al zeer hoog op de gemeentelijke diensten. Wie met pensioen gaat, wordt voortaan niet vervangen en aanwervingen zijn geschrapt. De druk zal dus enkel toenemen. Wat betekent dat voor de dienstverlening naar de burgers? Die bedenkingen worden stelstelmatig weggewuifd door de meerderheid met de bemerking dat het allemaal goed komt. Maar dat willen we straks nog wel ’s zien.”

