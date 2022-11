Fanfare de Bijenkorf start eeuwfeest met aperitiefconcert

Gent Nu ook officieel: Houtdok wordt jachthaven. Vlaamse overheid start zoektocht naar uitbater

Het ligt al jaren op tafel, maar nu is het menens. Het Houtdok in de Oude Dokken wordt omgevormd tot jachthaven. De Vlaamse Waterweg is op zoek naar een kandidaat om die te bouwen en uit te baten. Geïnteresseerden kunnen zich tot 28 februari 2023 kandidaat stellen.

